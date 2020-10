Trump, ‘Il mio contagio una benedizione di Dio’ (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus, Donald Trump parla del suo contagio come una di una “benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie”. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare del coronavirus e nello specifico del suo contagio, presentato agli americani come una benedizione di Dio. Donald TrumpCoronavirus, Trump: Il mio contagio una benedizione di Dio sotto mentite spoglie “Penso sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie“, afferma Donald Trump in un video postato sul proprio profilo Twitter. Il Presidente degli Stati Uniti parla anche del vaccino e lo fa con un certo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus, Donaldparla del suocome una di una “di Dio, unasotto mentite spoglie”. Il Presidente degli Stati Uniti Donaldtorna a parlare del coronavirus e nello specifico del suo, presentato agli americani come unadi Dio. DonaldCoronavirus,: Il miounadi Dio sotto mentite spoglie “Penso sia stata unadi Dio, unasotto mentite spoglie“, afferma Donaldin un video postato sul proprio profilo Twitter. Il Presidente degli Stati Uniti parla anche del vaccino e lo fa con un certo ...

