Traffico Roma del 08-10-2020 ore 12:30 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via Nomentana incidente code all’altezza della via Palombarese a causa di un incidente difficoltà di circolazione sulla Ardeatina incidente avvenuto vicino al Raccordo Anulare verrà la chiusura di via di Torrevecchia all’altezza di via Dei Cristofori si tratta di lavori ripercussioni in entrambi i sensi di marcia deviata la linea 916 scolastica deviati i percorsi delle linee 49911 e 980 in partenza dal San Filippo Neri le linee passano per via Barellai e per via Trionfale a Trastevere manifestazione in corso davanti al Ministero ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via Nomentana incidente code all’altezza della via Palombarese a causa di un incidente difficoltà di circolazione sulla Ardeatina incidente avvenuto vicino al Raccordo Anulare verrà la chiusura di via di Torrevecchia all’altezza di via Dei Cristofori si tratta di lavori ripercussioni in entrambi i sensi di marcia deviata la linea 916 scolastica deviati i percorsi delle linee 49911 e 980 in partenza dal San Filippo Neri le linee passano per via Barellai e per via Trionfale a Trastevere manifestazione in corso davanti al Ministero ...

PLRomaCapitale : #Roma - Via Nomentana - #Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra rotatoria Via Palombarese e V… - Pasquino70 : Visto il traffico di @Roma tornato ai tempi pre covid , secondo me i miei concittadini invece di fare lo #smartworking fanno i cazzi loro . - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via di Tor Vergata rallentamenti tra Viale Luigi Schiavonetti e Via Carlo Betocchi > Via Tuscolana #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via di Tor Vergata rallentamenti tra Via Simeri Crichi e Via Gioacchino Volpe > A24 Roma Teramo #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-10-2020 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -