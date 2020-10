Soleil Sorge vuota finalmente il sacco | Iconize ha finto l’aggressione omofoba

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Qualche tempo faera andata da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque per raccontare la sua versione dei fatti per quanto riguarda l’aggressioneavvenuta ai danni di Marco Ferrero, in arte. Il tutto era partito dalla casa del Grande Fratello Vip quando Dayane aveva confessato a Zorzi una confidenza che l’influencer le aveva fatto. Il segreto riguardava il fatto chenon sarebbe mai stato preso a pugni perché gay nel maggio 2020. Era stata solo una messa in scena. La, quindi, era stata ospite nel salotto pomeridiano di Canale 5 per dire di aver avuto dei dubbi riguardo a tutta questa faccenda, arrivando anche a non parlare più con. Tuttavia, alla fine, ha detto di avergli voluto credere. Poche ...