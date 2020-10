Serie A, parla professor Galli: “Il protocollo non regge, campionato a rischio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “In questi momenti il protocollo non regge: anche perché alle volte ho la sensazione che ci sia un utilizzo di comodo della norma. L’intervento delle Asl è inevitabile ed è stabilito dal decreto vigente. Se il derby di Milano è a rischio? Mi aspetto di tutto, con una situazione che potrebbe coinvolgere la Asl di Milano. I contatti dovrebbero essere quarantenati e quindi l’intera squadra dovrebbe essere quarantenata“. Lo ha dichiarato il professor Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, tornando sul caos nel campionato di Serie A in collegamento con Radio Punto Nuovo. “Se il calcio italiano è a rischio? Non c’è settore produttivo che non debba prendersi in ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “In questi momenti ilnon: anche perché alle volte ho la sensazione che ci sia un utilizzo di comodo della norma. L’intervento delle Asl è inevitabile ed è stabilito dal decreto vigente. Se il derby di Milano è a rischio? Mi aspetto di tutto, con una situazione che potrebbe coinvolgere la Asl di Milano. I contatti dovrebbero essere quarantenati e quindi l’intera squadra dovrebbe essere quarantenata“. Lo ha dichiarato ilMassimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, tornando sul caos neldiA in collegamento con Radio Punto Nuovo. “Se il calcio italiano è a rischio? Non c’è settore produttivo che non debba prendersi in ...

fanpage : 'Patrick soffre d’asma e il virus potrebbe portargli serie complicazioni respiratorie' Il grido di aiuto della sore… - Gazzetta_it : Il ministro della #Salute #Speranza: '#JuveNapoli non si giocherà. Si parla troppo di calcio e troppo poco di… - Steph30_Curry30 : #SerieA | Parla il professor #Galli: 'Il protocollo non regge, campionato a rischio' - teo_acm : RT @sportface2016: #SerieA | Parla il professor #Galli: 'Il protocollo non regge, campionato a rischio' - sportface2016 : #SerieA | Parla il professor #Galli: 'Il protocollo non regge, campionato a rischio' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie parla Tre serie tv da Recuperare su Amazon Prime Video Proiezioni di Borsa Entella, Chiosa: "Il livello della Serie B è alto. Reggiana? Siamo stati disattenti"

A Il Secolo XIX, il difensore della Virtus Entella Marco Chiosa ha parlato del livello di questo campionato, a 180 minuti dall'inizio della stagione:.

Tre serie tv da Recuperare su Amazon Prime Video

Quali sono le tre serie tv da Recuperare su Amazon Prime Video? Amazon è uno dei colossi dell’e-commerce mondiali e Jeff Bezos è uno dei principali ...

A Il Secolo XIX, il difensore della Virtus Entella Marco Chiosa ha parlato del livello di questo campionato, a 180 minuti dall'inizio della stagione:.Quali sono le tre serie tv da Recuperare su Amazon Prime Video? Amazon è uno dei colossi dell’e-commerce mondiali e Jeff Bezos è uno dei principali ...