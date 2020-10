Salvini: un referendum abrogativo per evitare la cancellazione dei Decreti sicurezza. (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Redazione. I Decreti sicurezza approvati dal governo giallo-verde sono stati smantellati. Ma il leader della Lega non ci sta a riaprire i porti e ad accogliere chiunque voglia venie qui in Italia, come se nulla fosse stato, e per questo ha già la contromossa con cui dare battaglia al governo giallo-rosso. Matteo Salvini non … Leggi su freeskipper (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Redazione. Iapprovati dal governo giallo-verde sono stati smantellati. Ma il leader della Lega non ci sta a riaprire i porti e ad accogliere chiunque voglia venie qui in Italia, come se nulla fosse stato, e per questo ha già la contromossa con cui dare battaglia al governo giallo-rosso. Matteonon …

