Roma, camion colpisce e abbatte un ponte: tragedia sfiorata

tragedia sfiorata questa mattina a Roma, camion colpisce e abbatte un ponte: nessun ferito, per puro caso non passavano persone. Un grave danno è stato provocato da un conducente di camion con un braccio meccanico alzato. Infatti, il mezzo pesante ha urtato violentemente un ponte ciclopedonale all'altezza delle Tre Fontane, in zona a Laurentina.

emergenzavvf : Nessuna persona coinvolta nel crollo di un ponte stamattina a #Roma in zona Eur, dopo l’urto di un camion durante u… - repubblica : Laurentina, camion centra ponte pedonale con una gru, tragedia sfiorata in via delle Tre Fontane - dgsoftwa19 : RT @marcolatini19: Laurentina, camion centra ponte pedonale con una gru, tragedia sfiorata in via delle Tre Fontane - zazoomblog : Roma crolla ponte ciclopedonale: era stato colpito da un camion. Le immagini - #crolla #ponte #ciclopedonale:… - xblunotte : Roma choc, crolla ponte ciclo-pedonale sulla Laurentina: era stato urtato da un camion in manovra -