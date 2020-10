(Quasi) sciopero al Bioparco di Roma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sarebbe stato il primo sciopero in un Bioparco. È stato congelato alla vigilia della data scelta – oggi con manifestazione già prevista sotto il Campidoglio – per l’impegno del Comune di Roma ad aprire una trattativa per salvare il Bioparco della capitale. L’assemblea degli 84 lavoratori (più di 200 con l’indotto) ieri mattina «ha votato per la temporanea sospensione dello sciopero, mantenendo lo stato di agitazione per 10 giorni con l’auspicio di avere contezza delle discussioni trattate sul tavolo». Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sarebbe stato il primoin un. È stato congelato alla vigilia della data scelta – oggi con manifestazione già prevista sotto il Campidoglio – per l’impegno del Comune diad aprire una trattativa per salvare ildella capitale. L’assemblea degli 84 lavoratori (più di 200 con l’indotto) ieri mattina «ha votato per la temporanea sospensione dello, mantenendo lo stato di agitazione per 10 giorni con l’auspicio di avere contezza delle discussioni trattate sul tavolo». Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

beatsurice : @acid0citrico Uh, allora verifica di matematica di 2 ore io in mezz'ora ho finito perché ho lasciato quasi in bianc… - lorenzogps : quella sull'azionario, è una mia ipotesi, quasi sicuramente non accadrà, di sicuro non accadrà perché io sono in sciopero - stefano_capuzzi : RT @svbastian_: Immaginate se domani il Napoli non solo si presenta a Torino ma fa pure risultato, gobbi in fumo per 3-0 mancato a tavolino… - toniH2000 : RT @svbastian_: Immaginate se domani il Napoli non solo si presenta a Torino ma fa pure risultato, gobbi in fumo per 3-0 mancato a tavolino… - YeyeSkrt : RT @svbastian_: Immaginate se domani il Napoli non solo si presenta a Torino ma fa pure risultato, gobbi in fumo per 3-0 mancato a tavolino… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi sciopero Confermato lo sciopero di quattro ore Avvenire Rinnovo dei contratti, sarà un autunno caldo: 2 milioni di lavoratori in sciopero

Dai metalmeccanici al settore alimentare, fino ai lavoratori del legno, si accende lo scontro tra sindacati e industriali per ottenere un aumento salariale: tutte le proteste in calendario ...

Industria alimentare. Confermato lo sciopero di quattro ore

Confermato lo sciopero di quattro ore e presidi sotto aziende alimentari dei territori, sedi locali di Confindustria e a Roma sotto Federalimentare. I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil mettono ...

Dai metalmeccanici al settore alimentare, fino ai lavoratori del legno, si accende lo scontro tra sindacati e industriali per ottenere un aumento salariale: tutte le proteste in calendario ...Confermato lo sciopero di quattro ore e presidi sotto aziende alimentari dei territori, sedi locali di Confindustria e a Roma sotto Federalimentare. I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil mettono ...