PS5 ed i pannelli laterali rimovibili che potrebbero graffiare la parte interna della console

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato un video teardown in cui sono stati mostrati tutti i componenti interni di PlayStation 5. Ovviamente in molti sono rimasti incollati allo schermo mentre il progettista di Sony, Yasuhiro Ootori, mostrava tutti i dettagli interni.Ciò che è balzato all'occhio è stata la semplicità con coi Ootori ha tolto i, lasciando intendere così che PlayStation 5 si presterebbe ad una grande serie di personalizzazioni con scocche di vari colori.Ad ogni modo c'è chi ha notato un piccolo ma interessante particolare: l'utente Twitter GaheyeonDC ha pubblicato un fermo immagine del video al minuto 2:24 che mostra effettivamente delle righe presenti sulla...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 pannelli

Nel dubbio, il nostro consiglio è quello di fare molta attenzione, nel caso in cui si decidesse di rimuovere la scocca di PS5. Resta da vedere in ogni caso se la procedura di “incastro” non consenta ...Il video teardown con PS5 messa a nudo potrebbe aver svelato un problema nel sistema progettato da Sony per la rimozione dei pannelli in plastica ...