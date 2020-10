Professore schiaffeggia l'alunno: non voleva indossare la mascherina (Di giovedì 8 ottobre 2020) Valentina Dardari La scena, verificatasi in una scuola di Teggiano, è stata ripresa da un altro studente e ha fatto il giro del web Avrà certo delle conseguenze quanto fatto da un Professore a un alunno di terza liceo di una scuola superiore di Teggiano, in Campania. Il docente ha prima schiaffeggiato e poi strattonato il ragazzo perché non voleva indossare la mascherina all’interno dell’aula. La scena è stata ripresa tramite smartphone da un altro studente e in poco tempo ha fatto il giro del web. Molte le condivisioni e i commenti a seguito di quanto visto nel video incriminato. Su quanto avvenuto stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il Professore e lo schiaffo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Valentina Dardari La scena, verificatasi in una scuola di Teggiano, è stata ripresa da un altro studente e ha fatto il giro del web Avrà certo delle conseguenze quanto fatto da una undi terza liceo di una scuola superiore di Teggiano, in Campania. Il docente ha primato e poi strattonato il ragazzo perché nonlaall’interno dell’aula. La scena è stata ripresa tramite smartphone da un altro studente e in poco tempo ha fatto il giro del web. Molte le condivisioni e i commenti a seguito di quanto visto nel video incriminato. Su quanto avvenuto stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ile lo schiaffo ...

