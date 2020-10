Per Elly Schlein la legge sulla cittadinanza è superata: “Ora serve lo ius soli” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bologna, 8 ott – “È indubbio che nelle modifiche ai decreti Salvini ci sia un miglioramento sostanziale delle condizioni materiali dei richiedenti asilo che facendo politica non mi può non interessare” dice Elly Schlein, la vice presidente della regione Emilia-Romagna secondo la quale, però, le “povere” Ong sarebbero ancora troppo criminalizzate – e serve subito lo ius soli. Schlein: “Multe a Ong per salvare faccia 5 Stelle” “Avevamo chiesto più coraggio” si lamenta la Schlein a La Stampa “alla fine è passato questo compromesso”. “La criminalizzazione delle Ong è più che altro concettuale e questo non va bene. Le multe sono molto ridimensionate e c’è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bologna, 8 ott – “È indubbio che nelle modifiche ai decreti Salvini ci sia un miglioramento sostanziale delle condizioni materiali dei richiedenti asilo che facendo politica non mi può non interessare” dice, la vice presidente della regione Emilia-Romagna secondo la quale, però, le “povere” Ong sarebbero ancora troppo criminalizzate – esubito lo ius soli.: “Multe a Ong per salvare faccia 5 Stelle” “Avevamo chiesto più coraggio” si lamenta laa La Stampa “alla fine è passato questo compromesso”. “La criminalizzazione delle Ong è più che altro concettuale e questo non va bene. Le multe sono molto ridimensionate e c’è ...

BA109RA : RT @IlPrimatoN: Inoltre per la vicepresidente dell'Emilia Romagna le Ong sarebbero ancora troppo criminalizzate - IlPrimatoN : Inoltre per la vicepresidente dell'Emilia Romagna le Ong sarebbero ancora troppo criminalizzate - MuredduGiovanni : RT @LaVeritaWeb: La sinistra voleva discontinuità sul tema dei migranti ma si ritrova a fare i conti con la tragedia di Palermo. E allora,… - Elly_Nick : RT @violagiannoli: Coronavirus, focolaio a Rebibbia nel reparto femminile. Cinque contagiate. Paura per 8 bambini, costretti al carcere con… - angelo_arcadu : RT @LaVeritaWeb: La sinistra voleva discontinuità sul tema dei migranti ma si ritrova a fare i conti con la tragedia di Palermo. E allora,… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Elly Per Elly Schlein la legge sulla cittadinanza è superata: “Ora serve lo ius soli” Il Primato Nazionale Il Pg della Cassazione Gaeta contro Palamara: "Va rimosso dalla magistratura"

Nette le conclusioni della procura generale della Cassazione rappresentata da Gaeta e da Simone Perelli. Valide le intercettazioni contestate da Palamara, ma giudicate lecite la scorsa settimana dalla ...

Il Pg della Cassazione: “Palamara fuori dalla magistratura”

È la richiesta dell'avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta, "per la particolare gravità delle contestazioni", dopo la requisitoria davanti alla disciplinare del Csm ...

Nette le conclusioni della procura generale della Cassazione rappresentata da Gaeta e da Simone Perelli. Valide le intercettazioni contestate da Palamara, ma giudicate lecite la scorsa settimana dalla ...È la richiesta dell'avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta, "per la particolare gravità delle contestazioni", dopo la requisitoria davanti alla disciplinare del Csm ...