Pd | Zingaretti “Torna il bipolarismo | diventeremo primo partito”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Su una cosa ho avuto di sicuro ragione: al Congresso avevo detto che i Cinquestelle non sono la stessa cosa della Lega. Sono nostri competitori, certo. Ma il governo che abbiamo fatto insieme ha ribaltato i rapporti dell'Italia con l'Europa. Ora siamo ascoltati, c'è fiducia in noi, anche per il modo in cui abbiamo fronteggiato l'epidemia. E' un capitale decisivo per l'Italia. E l'abbiamo messo in banca noi”. Lo dice il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola, in un colloquio con il Corriere della Sera.ribadisce che non intende assumere incarichi nell'esecutivo nazionale: “Resterò governatore fino al 2023”. E spiega che politicamente l'obiettivo “è ripristinare ilcon sistema proporzionale e sbarramento al 5%: ...