Nuova Audi e-tron GT, pronta a vedere la luce (Di giovedì 8 ottobre 2020) La gamma e-tron di trong>Audi trong> si appresta ad aggiungere un nuovo tassello, ad una famiglia di vetture che muta in modo radicale l'ideale di prestazione. È l'elettrico l'unico protagonista , ma non sono solo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) La gamma e-ditrong> si appresta ad aggiungere un nuovo tassello, ad una famiglia di vetture che muta in modo radicale l'ideale di prestazione. È l'elettrico l'unico protagonista , ma non sono solo ...

AudiIT : Trazione quattro con tecnologia adattiva e design rinnovato, ancora più dinamico. Nuova #AudiQ5: il tuo viaggio ini… - OfficialLuigi91 : RT @AudiIT: Da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, autonomia elettrica fino a 67 km WLTP e una natura ibrida plug-in che la rende perfetta in ogni… - ABMnewscom : Nuova Audi e-tron GT: innovazione e maestria artigiana - AUTOilmensile : Nuova #Audi e-tron GT, come nasce - quattroruote : L'#Audi #etron #GT sarà prodotta sulle stesse linee della #supercar a dieci cilindri #R8: ecco i primi dettagli e i… -