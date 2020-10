Maria Grazia Cucinotta festeggia le nozze d’argento con il marito Giulio Violati

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 8 ottobre 2020)hanno rinnovato le loro promesse hannoto le lorod’argento con i follower condividendo una foto della coppia e alcuni dettagli, dall’abito alla torta. “L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai” ha scritto nel post. Primaha annunciato la ricorrenza condividendo uno scatto con il, abbracciati stretti sul divano. “25 anni dal nostro sì. Ti amissimoooo” ha scritto con semplicità. Poi lo scatto deimenti, lei indossava in un abito di pizzo bianco e bouquet in mano, lui in completo scuro e senza cravatta. ...