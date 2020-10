Liverpool, Van Dijk: “E’ difficile rimanere in testa, tutti vogliono vederti cadere” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non è passata inosservata l’ultima sconfitta del Liverpool di Klopp, che nel match valido per la quarta giornata di Premier League 2020/2021 ha incassato sette reti dall’Aston Villa, uscendo sconfitto dal Villa Park con un severissimo 7-2. Ha provato a spiegare questa débacle il difensore Virgil Van Dijk, che ai microfoni della BBC ha affermato: “Credo che non ci sia niente di più difficile che rimanere in vetta. Non appena sei in testa tutti non vedono l’ora che tu cada. Io non voglio avere alcun rimpianto e fino al giorno del mio ritiro darò tutto quello che ho“. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non è passata inosservata l’ultima sconfitta deldi Klopp, che nel match valido per la quarta giornata di Premier League 2020/2021 ha incassato sette reti dall’Aston Villa, uscendo sconfitto dal Villa Park con un severissimo 7-2. Ha provato a spiegare questa débacle il difensore Virgil Van, che ai microfoni della BBC ha affermato: “Credo che non ci sia niente di piùchein vetta. Non appena sei innon vedono l’ora che tu cada. Io non voglio avere alcun rimpianto e fino al giorno del mio ritiro darò tutto quello che ho“.

sportface2016 : #Liverpool, le dichiarazioni di Virgil #VanDijk dopo la pesante sconfitta in #PremierLeague contro l'#AstonVilla - zazoomblog : Che succede al Liverpool? Van Dijk spiega: “Difficile rimanere in vetta…” - #succede #Liverpool? #spiega: - ItaSportPress : Che succede al Liverpool? Van Dijk spiega: 'Difficile rimanere in vetta...' - - Mediagol : #Liverpool, #VanDijk: “Cercare di rimanere al top non è semplice, tutti vogliono vederti cadere” - Mediagol : Liverpool, Van Dijk: 'Cercare di rimanere al top non è semplice, tutti vogliono vederti cadere' -