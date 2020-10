Le Mans '66, la grande sfida: non per Damon e Bale, ma per quella corsa sotto la pioggia (Di giovedì 8 ottobre 2020) LE Mans '66 LA grande sfida Con Matt Damon, Christian Bale e Josh Lucas. Regia di James Mangold. Produzione USA 2016. Durata: 2 ore e 32 minuti in DVD anche in edicola LA TRAMA All'inizio degli anni 60 il mitico Henry Ford II decide di vincere a tutti i costi la 24 ore di Le Mans, un traguardo che fin a quel momento gli è stato precluso dallo strapotere nei circuiti della casa Ferrari. Ci riuscirà nel 1966 ingaggiando gli uomini giusti, un progettista geniale e un pilota che non vuole essere secondo a nessuno.PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei migliori film mai fatti sull'automobilismo che siano stati fatti, imperniato su due personaggi che pur interpretati da attori non irresistibili (Damon e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) LE'66 LACon Matt, Christiane Josh Lucas. Regia di James Mangold. Produzione USA 2016. Durata: 2 ore e 32 minuti in DVD anche in edicola LA TRAMA All'inizio degli anni 60 il mitico Henry Ford II decide di vincere a tutti i costi la 24 ore di Le, un traguardo che fin a quel momento gli è stato precluso dallo strapotere nei circuiti della casa Ferrari. Ci riuscirà nel 1966 ingaggiando gli uomini giusti, un progettista geniale e un pilota che non vuole essere secondo a nessuno.PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei migliori film mai fatti sull'automobilismo che siano stati fatti, imperniato su due personaggi che pur interpretati da attori non irresistibili (e ...

DAZN_IT : Le Mans, 21 maggio 2006: al termine di una gara intensissima, un grande Melandri su Honda vince il GP di Francia, p… - mans_martha : RT @fiore37367536: Una sorpresa mi sembra di vedere anche la piccola Pera????????grande festa in casa di amici molto intimi ????#ÖzSer @zuhalacar… - mans_martha : RT @Malibu80817648: @Cinzy08_ #ÖzgeGürel si e fatta da sola non e stata aiutata da nessuno, anzi lei a aiutato gl'altri enon si puo parago… - Neuro_Mans : @ROBZIK @GranataElena Obiettivamente: un grande presidente - mans_martha : RT @arem1956: @SerkanCayoglu grande #SerkanÇayoglu meriti molto di più in #YeniHayat sei stato spettacolafe.. !!! ?????????? congratulazioni??… -

Ultime Notizie dalla rete : Mans grande MotoGP, orari e dove vedere il GP di Francia 2020 a Le Mans Sky Sport Le Mans '66, la grande sfida: non per Damon e Bale, ma per quella corsa sotto la pioggia

All'inizio degli anni 60 il mitico Henry Ford II decide di vincere a tutti i costi la 24 ore di Le Mans, un traguardo che fin a quel momento gli è stato precluso dallo strapotere nei circuiti della ...

Moto2, GP Francia 2020: si sposta a Le Mans la sfida tutta italiana per il titolo della classe mediana

Solitamente a Le Mans si corre ad inizio stagione con un clima ben più ... Luca Marini appare sempre il più pronto e costante per acciuffare questo grande traguardo. Il portacolori dello Sky Racing ...

All'inizio degli anni 60 il mitico Henry Ford II decide di vincere a tutti i costi la 24 ore di Le Mans, un traguardo che fin a quel momento gli è stato precluso dallo strapotere nei circuiti della ...Solitamente a Le Mans si corre ad inizio stagione con un clima ben più ... Luca Marini appare sempre il più pronto e costante per acciuffare questo grande traguardo. Il portacolori dello Sky Racing ...