Le Iene, Giulio Golia positivo al Covid: ecco chi prenderà il suo posto in studio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. È stato lui stesso ad annunciarlo in un video pubblicato sui social a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione televisiva de 'Le Iene'. "Sono positivo al Covid'', ha detto lo storico inviato, spiegando di essersi sottoposto al tampone dopo essere entrato in contatto con una persona risultata contagiata. Al momento è in quarantena. Golia, come tutte le Iene, era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che ha preso il via lunedì 5 ottobre con lo 'Speciale Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile' e poi dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su ...

