La battaglia dei sessi | dove vedere il film in tv e in streaming

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Negli anni ’70, la partita di tennis che vedeva schierati in campo Bobby Riggs e Billie Jean King ha preso il nome de Ladei, un evento importante non soltanto per il significato sportivo, ma soprattutto per quello sociale. La King, accettando la sfida di Riggs, ha dimostrato che le donne possono fare tutto quello che fanno gli uomini, anche vincere e sconfiggerne uno. La partita, avvenuta il 20 settembre 1973, è stata seguita all’epoca da oltre 90 milioni di persone in tutto il mondo e ha segnato un evento importantissimo che è stato poi portato al cinema con il volto di Steve Carell ed Emma Stone e con ilLadei, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris nel 2017. Mail ...