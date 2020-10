In Veneto 491 nuovi casi: «Test rapidi in Rsa» L’Iss: l’1% delle vittime è under 50 Il piano di Parigi: tornano i reparti Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Germania segnala 4.058 nuove infezioni da coronavirus, il numero giornaliero più alto dall’inizio di aprile. In Francia scatta il piano d'emergenza negli ospedali. Il premier Conte a Le Monde: «Una distrazione potrebbe portare a una nuova fiammata» Leggi su corriere (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Germania segnala 4.058 nuove infezioni da coronavirus, il numero giornaliero più alto dall’inizio di aprile. In Francia scatta ild'emergenza negli ospedali. Il premier Conte a Le Monde: «Una distrazione potrebbe portare a una nuova fiammata»

