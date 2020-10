GF Vip, Pierpaolo Petrelli a letto con un’altra donna: caos nella casa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il video a fine articolo. Pierpaolo e Guenda a letto insieme, Gregoraci furiosa: il perfido scherzo a Maria Teresa Ruta.. Non poteva riuscire in modo migliore lo scherzo architettato dai ragazzi del GF Vip alle spalle di Maria Teresa Ruta a cui è stato fatto credere che la figlia Guenda Goria abbia dormito (e non solo) con Pierpaolo Pretelli. (Continua...) Complice della messinscena Elisabetta Gregoraci che ha recitato alla perfezione la parte della donna ‘tradita’ dall’uomo che fino a quel momento l’aveva sempre corteggiata. “Maria Teresa credimi non ho parole, ma proprio non si fa così, dimmi tu se è normale!”, ha urlato la showgirl chiamando la madre della ragazza beccata sotto le coperte insieme al ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il video a fine articolo.e Guenda ainsieme, Gregoraci furiosa: il perfido scherzo a Maria Teresa Ruta.. Non poteva riuscire in modo migliore lo scherzo architettato dai ragazzi del GF Vip alle spalle di Maria Teresa Ruta a cui è stato fatto credere che la figlia Guenda Goria abbia dormito (e non solo) conPretelli. (Continua...) Complice della messinscena Elisabetta Gregoraci che ha recitato alla perfezione la parte della‘tradita’ dall’uomo che fino a quel momento l’aveva sempre corteggiata. “Maria Teresa credimi non ho parole, ma proprio non si fa così, dimmi tu se è normale!”, ha urlato la showgirl chiamando la madre della ragazza beccata sotto le coperte insieme al ...

