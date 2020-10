Fiumicino | palestre chiuse | protesta davanti al Comune

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Si sono dati appuntamentoalperre, in maniera civile e rispettosa della normativa anti-Covid, i rappresentati delle 20 associazioni sportive diche sono state colpite dall’ordinanza del sindaco Esterino Montino che le obbliga a restare, impedendo così le attività sportive dei loro iscritti. “Visto che – spiega uno dei manifestanti – nei Comuni vicini come Roma le attività sportive si svolgono, ci chiediamo come mai da noi non ci sia questa opportunità. Perché invece c’è questa chiusura preventiva in attesa di chissà quali sviluppi?”. “La soluzione, secondo quanto ci ha detto il sindaco – dichiara un altro manifestante – non sarà sicuramente in tempi ...