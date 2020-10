Covid-19, nuovo record di contagi in Campania: ennesimo decesso (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ un record poco lusinghiero quello che fa registrare la Campania. Sono 757 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, stando a quanto comunicato dall’Unità di Crisi regionale attraverso il consueto bollettino. Si registra, purtroppo, anche un decesso, l’ennesimo a causa della pandemia in corso che porta il totale delle morti in Campania a quota 470. Positivi del giorno: 757 Tamponi del giorno: 9.925 Totale positivi: 16.464 Totale tamponi: 654.892 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 470 Guariti del giorno: 149 Totale guariti: 7.044 Report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 108 Posti letto di terapia intensiva occupati: 55 Posti letto di degenza disponibili: 665 Posti letto di degenza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ unpoco lusinghiero quello che fa registrare la. Sono 757 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, stando a quanto comunicato dall’Unità di Crisi regionale attraverso il consueto bollettino. Si registra, purtroppo, anche un, l’a causa della pandemia in corso che porta il totale delle morti ina quota 470. Positivi del giorno: 757 Tamponi del giorno: 9.925 Totale positivi: 16.464 Totale tamponi: 654.892 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 470 Guariti del giorno: 149 Totale guariti: 7.044 Report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 108 Posti letto di terapia intensiva occupati: 55 Posti letto di degenza disponibili: 665 Posti letto di degenza ...

