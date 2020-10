Chiesa alla Juve: insulti social al fratello minorenne (Di giovedì 8 ottobre 2020) FIRENZE - ' Levati quella maglia... accidenti a tuo babbo e a tuo fratello ', ' Andate via da Firenze. Non vogliamo la merda a Firenze ', ' È bene che te ne vai anche tu. Non vogliamo un altro Chiesa ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) FIRENZE - ' Levati quella maglia... accidenti a tuo babbo e a tuo', ' Andate via da Firenze. Non vogliamo la merda a Firenze ', ' È bene che te ne vai anche tu. Non vogliamo un altro...

