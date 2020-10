C’è una rivista che aiuta a fare i genitori (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si chiama Uppa magazine, è scritta da pediatri, pedagogisti, psicologi, ostetriche e altri esperti, e cerca di rispondere in modo accurato e chiaro a tutti i dubbi di chi ha figli piccoli Leggi su ilpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si chiama Uppa magazine, è scritta da pediatri, pedagogisti, psicologi, ostetriche e altri esperti, e cerca di rispondere in modo accurato e chiaro a tutti i dubbi di chi ha figli piccoli

borghi_claudio : Ho scoperto che qui c'è una massa di tampoinomani per i quali dire che un tampone è fastidioso è bestemmia. Cari am… - CarloCalenda : Io penso che una curiosa malattia si sia impadronita dell’Italia. Per qualsiasi cosa accada c’è il #RecoveryFund. E… - beghin_t : Ancora una volta il M5S è stato l'ago della bilancia al Parlamento europeo! Grazie ai nostri, DETERMINANTI, voti è… - Cattley13126120 : RT @darlo_chris: C'è una cosa peggiore dell'andare via. C'è il restare facendo finta di restare. - sumiso0025 : RT @AresDanMaster: Part 4: Guardate ed imparate da una delle mie proprietà preferite: un bravo #slave subisce ed è grato di essere usato da… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Artprice by Artmarket.com: il ruolo dei periti indipendenti nel Mercato dell'Arte Fortune Italia