Zaia chiede di farla finita con il dirigismo. "Sappiamo noi cosa serve ai territori" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - “Questo dirigismo è il segno manifesto di una sfiducia nelle Regioni. Spero sia un errore e che ci ripensino perché sarebbe grave se ci trovassimo ancora a questo punto”. Ad affermarlo in un'intervista al Corriere della Sera è il governatore del Veneto Luca Zaia, il quale ricorda che “in tema di sanità le Regioni hanno una competenza quasi esclusiva”. Poi all'obiezione che il governo mette i paletti ma poi lascia alle Regioni anche la possibilità di essere più severe, replica: “Per rispondere uso uno slogan che può parere tautologico: meno Stato dove ci vuole meno Stato”. Per poi chiedersi: “Qualcuno crede forse che il Veneto sia meno efficiente dello Stato?” E all'interrogativo si risponde così: “C'è una questione ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - “Questoè il segno manifesto di una sfiducia nelle Regioni. Spero sia un errore e che ci ripensino perché sarebbe grave se ci trovassimo ancora a questo punto”. Ad affermarlo in un'intervista al Corriere della Sera è il governatore del Veneto Luca, il quale ricorda che “in tema di sanità le Regioni hanno una competenza quasi esclusiva”. Poi all'obiezione che il governo mette i paletti ma poi lascia alle Regioni anche la possibilità di essere più severe, replica: “Per rispondere uso uno slogan che può parere tautologico: meno Stato dove ci vuole meno Stato”. Per poirsi: “Qualcuno crede forse che il Veneto sia meno efficiente dello Stato?” E all'interrogativo si risponde così: “C'è una questione ...

gennaromigliore : Zaia chiede di rivedere il rapporto StatoRegioni e rilancia su un Senato delle Regioni. Di Maio invoca il superamen… - fisco24_info : Zaia chiede di farla finita con il dirigismo. 'Sappiamo noi cosa serve ai territori': AGI - “Questo dirigismo è il… - Cabbot_ : Ho scoperto che mia zia conosce Luca Zaia. No, non un 'Luca Zaia' a caso ma proprio il presidente del Veneto. Nel s… - JakDavide : #Zaia Cameriere di Salvini..strano per Autonomia non chiede i Tweet collettivi! Poro mona.. - Diddi61075948 : @zaiapresidente Se lo chiede Zaia no. Traditore, impostore e venduto. -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia chiede Zaia chiede di farla finita con il dirigismo. "Sappiamo noi cosa serve ai territori" AGI - Agenzia Italia Zaia chiede di farla finita con il dirigismo. "Sappiamo noi cosa serve ai territori"

E conclude: “Mi pare che non si voglia capire che siamo tutti sulla stessa barca. Ormai il Covid non riguarda solo le Regioni del Nord — dichiara Zaia — ma tocca tutto il Paese. Giochiamo a guardie e ...

L’autonomia va in Parlamento. Zaia: «Non basta, ma aiuta»

La legge quadro del ministro Boccia fra i collegati al Def. Discussione in aula entro due settimane. Stefani: «Bene si parli di fabbisogni standard». Bertolissi: «La partita vera sarà sulle materie» ...

E conclude: “Mi pare che non si voglia capire che siamo tutti sulla stessa barca. Ormai il Covid non riguarda solo le Regioni del Nord — dichiara Zaia — ma tocca tutto il Paese. Giochiamo a guardie e ...La legge quadro del ministro Boccia fra i collegati al Def. Discussione in aula entro due settimane. Stefani: «Bene si parli di fabbisogni standard». Bertolissi: «La partita vera sarà sulle materie» ...