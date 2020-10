Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBREORE 12.20 UMBERTO VERINI BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SULLA A1FIRENZE IL TRAFFICO È AL MOMENTO BLOCCATO A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI TRA ATTIGLIANO ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE INIZIAMO DALLA STRADA 213 FLACCA SULLA QUALE ALL’ALTEZZA DEL KM 13+300 UN INCIDENTE CAUSA CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 VIA DI GROTTAROSSA NUOVAMENTE IN ENTRATA APASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI, SULLA METRO A AL MOMENTO IL SERVIZIO È SOSPESO TRA LE STAZIONI MANZONI E TRAVERTINO NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVI BUS SOSTITUITVI. CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL ...