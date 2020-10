Uomini e Donne spoiler puntata odierna: Gemma fa una sorpresa a Paolo, ma finisce male (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo aver assistito al ritorno della sfilata a Uomini e Donne, andata in onda nella puntata di ieri, in quella odierna vedremo Gemma Galgani nuovamente al centro dello. La messa in onda comincerà con il consueto sfogo della dama in seguito alla precedente registrazione. La donna dirà di essere rimasta molto male dalle parole dette da Paolo in puntata, nonostante questo, però, deciderà di fargli una sorpresa in camerino. In un primo momento, il cavaliere sembrerà contento, ma le cose poi prenderanno una piega differente. La sorpresa di Gemma per Paolo a Uomini e Donne La puntata odierna ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo aver assistito al ritorno della sfilata a, andata in onda nelladi ieri, in quellavedremoGalgani nuovamente al centro dello. La messa in onda comincerà con il consueto sfogo della dama in seguito alla precedente registrazione. La donna dirà di essere rimasta moltodalle parole dette dain, nonostante questo, però, deciderà di fargli unain camerino. In un primo momento, il cavaliere sembrerà contento, ma le cose poi prenderanno una piega differente. LadiperLa...

