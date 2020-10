Udinese, l’addio di Perisan: «Mi hai accolto che ero un bambino» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Samuele Perisan ha salutato l’Udinese dopo il passaggio al Pordenone Il portiere Samuele Perisan è passato nell’ultima finestra di mercato dall’Udinese al Pordenone e attraverso i suoi profili social ha voluto salutare la società friulana. «Cara Udinese Calcio, avevo 10 anni quando ci siamo conosciuti e mi hai chiamato ad entrare a far parte della tua Famiglia: ero piccolo ma già coltivavo un grande sogno. Tante le emozioni e le esperienze vissute che porterò con me, dalle belle alle meno belle, ma tutte ugualmente indelebili nella mia mente e nel mio cuore. Mi hai accolto che ero un bambino di talento, ma che ancora tutto dovevo imparare e dimostrare, ora mi lasci che sono un ragazzo maturo e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Samueleha salutato l’dopo il passaggio al Pordenone Il portiere Samueleè passato nell’ultima finestra di mercato dall’al Pordenone e attraverso i suoi profili social ha voluto salutare la società friulana. «CaraCalcio, avevo 10 anni quando ci siamo conosciuti e mi hai chiamato ad entrare a far parte della tua Famiglia: ero piccolo ma già coltivavo un grande sogno. Tante le emozioni e le esperienze vissute che porterò con me, dalle belle alle meno belle, ma tutte ugualmente indelebili nella mia mente e nel mio cuore. Mi haiche ero undi talento, ma che ancora tutto dovevo imparare e dimostrare, ora mi lasci che sono un ragazzo maturo e ...

Esteves68R : RT @lentuzzo: Svolta per #Deulofeu: vicino l’approdo all’#Udinese dal #Watford con la formula del prestito secco. La #Fiorentina attende l’… - milanista81 : RT @lentuzzo: Svolta per #Deulofeu: vicino l’approdo all’#Udinese dal #Watford con la formula del prestito secco. La #Fiorentina attende l’… - Cucciolina96251 : RT @lentuzzo: Svolta per #Deulofeu: vicino l’approdo all’#Udinese dal #Watford con la formula del prestito secco. La #Fiorentina attende l’… - calciomercatoit : RT @lentuzzo: Svolta per #Deulofeu: vicino l’approdo all’#Udinese dal #Watford con la formula del prestito secco. La #Fiorentina attende l’… - lentuzzo : Svolta per #Deulofeu: vicino l’approdo all’#Udinese dal #Watford con la formula del prestito secco. La #Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese l’addio Mauro Ferrari, addio con polemica ai vertici della ricerca europea - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai