Trump pronto a declassificare tutti i documenti sul Russiagate

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti Donalda svelare le trame del grande “complotto” ai suoi danni e di come l’indagine delfu orchestrata dai democratici per tentare di “sabotare” la sua elezione e, successivamente, la sua presidenza. Come riportato dall’agenzia Nova,, ha annunciato tramite una serie di tweet di aver … InsideOver.