Switch Pro si avvicina? Compaiono riferimenti sulle pagine di un rivenditore polacco

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nintendo non ha mai davvero usato il termine "Pro", ma i fan lo hanno adottato come nome del presuntoaggiornato che presumibilmente offrirà più potenza rispetto aLite. Stiamo ancora aspettando qualche informazione ufficiale da parte di Nintendo, ma per quanto riguarda un, la console sembra realtà.IlMedia Markt, che in realtà è abbastanza grande in tutta Europa, ha aggiornato la versione polacca del suo sito. Ora, se cercate elementisul sito, potete trovare più istanze della frasePro. Viene visualizzata quando cercate lostesso, i software pere persino se cercate gli ...