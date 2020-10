Stefania Orlando in crisi al GF VIP 5: si sente inutile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giornata no per Stefania Orlando che questa mattina si è svegliata con un chiodo fisso. Non è di buon umore e si confessa con Tommaso Zorzi, con il quale ha legato moltissimo in questo primo mese in casa. Il motivo del suo malessere è legato al fatto che Stefania pensi di non avere un peso specifico per questo gioco. Le settimane sono passate e inizia a credere di essere “inutile” se così possiamo dire. “Sono il vuoto cosmico” ha detto Stefania al suo amico Tommaso Zori ma l’influencer la prende in giro bonariamente, dicendo che quando quello è il suo primo pensiero riferito a lei, poi c’è la noia! Per cui non è vero che è il vuoto, visto che in casa per Tommaso la sua presenza è invece fondamentale. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giornata no perche questa mattina si è svegliata con un chiodo fisso. Non è di buon umore e si confessa con Tommaso Zorzi, con il quale ha legato moltissimo in questo primo mese in casa. Il motivo del suo malessere è legato al fatto chepensi di non avere un peso specifico per questo gioco. Le settimane sono passate e inizia a credere di essere “” se così possiamo dire. “Sono il vuoto cosmico” ha dettoal suo amico Tommaso Zori ma l’influencer la prende in giro bonariamente, dicendo che quando quello è il suo primo pensiero riferito a lei, poi c’è la noia! Per cui non è vero che è il vuoto, visto che in casa per Tommaso la sua presenza è invece fondamentale. ...

