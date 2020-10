Scuola, nuovo positivo al liceo Lussana Primi rientri per le classi in quarantena (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il primo caso, un nuovo positivo al Lussana. Avviato l’isolamento per tutti i compagni. La preside delle medie di Casazza: «Abbiamo risposto a una situazione inaspettata. La didattica a distanza ha funzionato». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il primo caso, unal. Avviato l’isolamento per tutti i compagni. La preside delle medie di Casazza: «Abbiamo risposto a una situazione inaspettata. La didattica a distanza ha funzionato».

Alberto_Cirio : Questa mattina a #Bibiana per inaugurare il nuovo #scuolabus acquistato grazie al supporto della @regionepiemonte.… - RegioneER : #Disabilità, Nuovo protocollo firmato tra Regione e Federazioni Fish e Fand. Regia unica su salute, mobilità, scuol… - Tiresia_Polimi : RT @FondaPoliMi: Sta per arrivare il nuovo bando de La Scuola dei Quartieri: un'occasione unica per mettersi in gioco e provare a cambiare… - umbriaonline : PROCEDURA APERTA TELEMATICA INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL… - tbpaola : RT @corpodelledonne: #digitalhumanities Venerdì 9 ottobre h 10 al @polimi #Milano Presento alle h 16.30 'Educazione e Consapevolezza nel mo… -