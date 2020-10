Samuel Peron guarito: tornerà a Ballando come ballerino per una notte (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Samuel Peron ha finalmente sconfitto il Coronavirus. Dopo tre settimane di quarantena e diversi tamponi positivi, il ballerino 38enne ha ricevuto un esito negativo. Dopo l’annuncio via Instagram Peron ha rivelato a Storie Italiane di Eleonora Daniele che tornerà a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. Il rientro è previsto per il … L'articolo Samuel Peron guarito: tornerà a Ballando come ballerino per una notte proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha finalmente sconfitto il Coronavirus. Dopo tre settimane di quarantena e diversi tamponi positivi, il38enne ha ricevuto un esito negativo. Dopo l’annuncio via Instagramha rivelato a Storie Italiane di Eleonora Daniele che tornerà acon le Stelleper una. Il rientro è previsto per il … L'articolo: tornerà aper unaproviene da Gossip e Tv.

