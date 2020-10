Roland Garros, Kvitova-Kenin in semifinale. Tsisipas avanti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo Diego Schwartzman e Rafael Nadal, il terzo a qualificarsi per le semifinali del Roland Garros è il greco Stefanos Tsitsipas che ha superato in tre set il russo Andrey Rublev per 7-5 6-2 6-3 in un'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo Diego Schwartzman e Rafael Nadal, il terzo a qualificarsi per le semifinali delè il greco Stefanos Tsitsipas che ha superato in tre set il russo Andrey Rublev per 7-5 6-2 6-3 in un'...

Gazzetta_it : #RolandGarros Jannik #Sinner eroico per due set, poi cede alla macchina #Nadal - repubblica : Tennis, Roland Garros: la quarantena particolare di Krawietz, commesso al supermercato [dal nostro inviato PAOLO RO… - Eurosport_IT : Oggi si chiudono i quarti di finale a Parigi! ?? ???? Chi raggiungerà le semifinali? ?? Segui il Roland-Garros su… - Asr95Riccardo : @danielelozzi Comunque ieri Sinner me pare abbastanza bene. Temo che per il Roland Garros occorra aspettare che si… - Eurosport_IT : Arriva la 2^ semifinale Slam dopo gli Australian Open 2019 per @StefTsitsipas ?????? #RolandGarros | #EurosportTENNIS -