Residenze per anziani e disabili al collasso, appello dei gestori a Parlamento, P. Chigi e Regioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La continuità dei servizi residenziali per disabili e anziani non autosufficienti è seriamente a rischio. A sostenerlo sono Anffas, Agespi, Anaste, ANSDIPP, ARIS, Uneba che, in una lettera congiunta a Parlamento, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Conferenza Unificata ed Anci, chiedono un intervento puntuale, complessivo e importante “sui servizi residenziali, sia intervenendo nelle norme di decretazione di urgenza di questo periodo sia prevedendo anche un significativo ed adeguato spazio per le tematiche sociosanitarie, nell’ambito delle politiche sanitarie che, ci pare di aver compreso, costituiranno questo come uno degli assi prioritari di intervento da finanziare con il Recovery Fund o con altri interventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La continuità dei servizi residenziali pernon autosufficienti è seriamente a rischio. A sostenerlo sono Anffas, Agespi, Anaste, ANSDIPP, ARIS, Uneba che, in una lettera congiunta a, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali,, Conferenza Unificata ed Anci, chiedono un intervento puntuale, complessivo e importante “sui servizi residenziali, sia intervenendo nelle norme di decretazione di urgenza di questo periodo sia prevedendo anche un significativo ed adeguato spazio per le tematiche sociosanitarie, nell’ambito delle politiche sanitarie che, ci pare di aver compreso, costituiranno questo come uno degli assi prioritari di intervento da finanziare con il Recovery Fund o con altri interventi ...

clikservernet : Residenze per anziani e disabili al collasso, appello dei gestori a Parlamento, P. Chigi e Regioni - Noovyis : (Residenze per anziani e disabili al collasso, appello dei gestori a Parlamento, P. Chigi e Regioni) Playhitmusic - - PFerrario : Quali residenze per anziani non autosufficienti vogliamo?, 22/07/2020 - BonomiAllegra : @borghi_claudio @fracchio_ Non han capito niente. Se vuoi che i soldi stiano in Italia devi abbassare le tasse anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Residenze per Residenze per anziani e disabili al collasso, appello dei gestori a Parlamento, P. Chigi e Regioni Il Fatto Quotidiano Covid, esplodono le sorveglianze attive: 322 nel Tigullio

Si preca che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Incassano sussidi per 60mila euro ma vivono all’estero. Denunciati

Due cittadini Italiani, di origini bengalesi, sono stati denunciati per frode in danno del bilancio nazionale, regionale e locale, dai finanzieri del ...

Si preca che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.Due cittadini Italiani, di origini bengalesi, sono stati denunciati per frode in danno del bilancio nazionale, regionale e locale, dai finanzieri del ...