Protesta dei No Tav di fronte al ministero della Giustizia per Dana Lauriola: “In carcere per le proprie idee, degno di un regime dittatoriale” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Qualche decina di attivisti della Rete No Tav Roma ha Protestato di fronte all’ingresso del ministero della Giustizia per chiedere la liberazione di Dana Lauriola, la portavoce del movimento arrestata lo scorso 16 settembre in Valsusa e trasferita al carcere delle Vallette a Torino, dopo che il tribunale di Torino aveva respinto la richiesta di misure alternative. Lauriola deve scontare una condanna definitiva a due anni per una Protesta del 3 marzo 2012: in quella occasione gli attivisti occuparono l’area del casello autostradale di Avigliana facendo passare gli automobilisti senza pagare il pedaggio. “Lauriola è in carcere per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Qualche decina di attivistiRete No Tav Roma hato diall’ingresso delper chiedere la liberazione di, la portavoce del movimento arrestata lo scorso 16 settembre in Valsusa e trasferita aldelle Vallette a Torino, dopo che il tribunale di Torino aveva respinto la richiesta di misure alternative.deve scontare una condanna definitiva a due anni per unadel 3 marzo 2012: in quella occasione gli attivisti occuparono l’area del casello autostradale di Avigliana facendo passare gli automobilisti senza pagare il pedaggio. “è inper le ...

tg2rai : La protesta delle partite iva davanti all'@INPS_it a #Roma. Chiedono pagamento immediato dei bonus, cassa integrazi… - clikservernet : Protesta dei No Tav di fronte al ministero della Giustizia per Dana Lauriola: “In carcere per le proprie idee, degn… - Noovyis : (Protesta dei No Tav di fronte al ministero della Giustizia per Dana Lauriola: “In carcere per le proprie idee, deg… - ilfattovideo : Protesta dei No Tav di fronte al ministero della Giustizia per Dana Lauriola: “In carcere per le proprie idee, degn… - arsindicum : non la prof che vuole avviare un movimento di protesta in difesa dei secondogeniti perché nello spot della n0vi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta dei A Venezia la protesta dei lavoratori del porto: "Attività a rischio, nessuna riposta" La Nuova Venezia La Lega punta il dito sul centro sinistra: “Oggi grave sgarbo istituzionale”

Dopo la protesta di ieri ad Arcore, quando ben 24 sindaci del centro sinistra si sono ritrovati per protestare contro il cosiddetto “Piano Marshall” che prevede la distribuzione di 3 miliardi di euro ...

Agrigento, rivolta nel centro migranti: feriti tre poliziotti

La Federazione sindacale di polizia lancia l'allarme: circa 65 ospiti del centro di accoglienza di viale Cannatello al Villaggio Mosè ad Agrigento hanno dato vita a una rivolta lanciando contro le ...

Dopo la protesta di ieri ad Arcore, quando ben 24 sindaci del centro sinistra si sono ritrovati per protestare contro il cosiddetto “Piano Marshall” che prevede la distribuzione di 3 miliardi di euro ...La Federazione sindacale di polizia lancia l'allarme: circa 65 ospiti del centro di accoglienza di viale Cannatello al Villaggio Mosè ad Agrigento hanno dato vita a una rivolta lanciando contro le ...