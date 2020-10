Progetti tecnologici nel settore green: prima call Ue del Fondo per l’Innovazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scade il prossimo 29 ottobre la prima fase del primo bando della Commissione Ue lanciato nell’ambito del Fondo per l’innovazione, uno dei principali programmi a livello mondiale a sostegno delle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il Fondo finanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, per contribuire alla ripresa dell’Europa in chiave sostenibile e favorire la transizione a un’economia a zero emissioni entro il 2050. Fornirà un impulso alla ripresa verde creando posti di lavoro in linea con le esigenze future, aprendo la strada alla neutralità climatica e rafforzando la leadership tecnologica europea su scala globale. Per il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scade il prossimo 29 ottobre lafase del primo bando della Commissione Ue lanciato nell’ambito delper l’innovazione, uno dei principali programmi a livello mondiale a sostegno delle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Ilfinanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, per contribuire alla ripresa dell’Europa in chiave sostenibile e favorire la transizione a un’economia a zero emissioni entro il 2050. Fornirà un impulso alla ripresa verde creando posti di lavoro in linea con le esigenze future, aprendo la strada alla neutralità climatica e rafforzando la leadership tecnologica europea su scala globale. Per il ...

