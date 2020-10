Ora è anche ufficiale: Spezia, torna Nzola (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come anticipato dalla nostra redazione, lo Spezia ha ufficializzato il ritorno di M’Bala Nzola. L’attaccante classe 1996, ha firmato un contratto triennale. Questo il comunicato del club: “Per l’attacco torna M’Bala Nzola. L’attaccante classe 1996 ha firmato un contratto triennale con il club di via Melara. Nzola torna così in maglia bianca dopo essere stato grande protagonista nella scorsa stagione culminata con una storica promozione in Serie A. 17 presenze e 6 gol nella regular season, 4 presenze e una rete, importantissima contro il Chievo Verona nei playoff. Fisicità e tanta voglia di mettersi al servizio della squadra, una pedina importantissima nello scacchiere di mister Italiano, pronta a spiccare il volo con la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come anticipato dalla nostra redazione, loha ufficializzato il ritorno di M’Bala. L’attaccante classe 1996, ha firmato un contratto triennale. Questo il comunicato del club: “Per l’attaccoM’Bala. L’attaccante classe 1996 ha firmato un contratto triennale con il club di via Melara.così in maglia bianca dopo essere stato grande protagonista nella scorsa stagione culminata con una storica promozione in Serie A. 17 presenze e 6 gol nella regular season, 4 presenze e una rete, importantissima contro il Chievo Verona nei playoff. Fisicità e tanta voglia di mettersi al servizio della squadra, una pedina importantissima nello scacchiere di mister Italiano, pronta a spiccare il volo con la ...

peppeprovenzano : Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po’ troppo, ma ora i cd. #decretisicurezza di Salvini n… - GassmanGassmann : L’Italia è il paese europeo che si sta difendendo meglio dal covid fino ad ora. Continuiamo a comportarci bene,anch… - capuanogio : Fortunatamente anche gli ultimi due tamponi nel gruppo squadra del #Napoli sono risultati negativi. Dunque, dopo… - Emanuel56862218 : @NelleMarche In questa foto vedi una mamma abbandonata con i suoi pargoli per strada ...ora tutti adottati ...anche… - nittennittifire : @blackrowley @Helen_Clarvoe No, sappiamo per certo che si è impantanata causa cov*d (dovevano ridoppiare alcune sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Il giallo "dama di Becciu". Ora anche la massoneria si schiera nella disputa ilGiornale.it Johnny Nash è morto/ Addio al cantante di “I Can See Clearly Now”: aveva 80 anni

Johnny Nash è morto a 80 anni. Il cantante nato a Houston è deceduto in queste ore per cause naturali. La sua biografia in breve ...

Firenze, torna la marcia per i diritti umani

Attesi, l’8 ottobre dalle 10, oltre 1.300 studenti toscani in collegamento con il Parco San Donato di Novoli. Al centro la lotta ai cambiamenti climatici, ospite il climatologo Luca Mercalli e conduce ...

Johnny Nash è morto a 80 anni. Il cantante nato a Houston è deceduto in queste ore per cause naturali. La sua biografia in breve ...Attesi, l’8 ottobre dalle 10, oltre 1.300 studenti toscani in collegamento con il Parco San Donato di Novoli. Al centro la lotta ai cambiamenti climatici, ospite il climatologo Luca Mercalli e conduce ...