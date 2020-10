Napoli, follia tamponi: 7 ore in coda ?ammassati sotto la pioggia. «E ora ho la febbre» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Orario d?arrivo 7.30, orario di uscita 14.50: sette ore e venti minuti di attesa ieri per ottenere un tampone. Laura racconta la sua giornata con un filo di voce. Lo farà a più... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Orario d?arrivo 7.30, orario di uscita 14.50: sette ore e venti minuti di attesa ieri per ottenere un tampone. Laura racconta la sua giornata con un filo di voce. Lo farà a più...

Queen_Mary_Na : @grigiestanze @pap1pap Non fantastichiamo. Non capisco davvero cosa avrebbe guadagnato il Napoli dal non giocare qu… - infoitsport : 'Napoli assente a Torino con la Juventus perché privo di Zielinski ed Elmas'. Siamo alla follia pura! - Alberto12624472 : @pavanmassimo Ma io vorrei sapere una cosa per favore se mi fa il piacere di rispondermi signor Pavan Perche in Ita… - ACM1899__ : @Zorochan_1 Mah non capisco questo tuo pessimismo assoluto. Che poi almeno dí un nome sensato se devi spararlo a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli follia Follia a scuola, il bidello misura la febbre con la mano - IL VIDEO Napoli.zon Risultati della ricerca per il termine «Benfica», pagina 75

COPPE MER 19 OTT La UEFA elogia il Napoli: "A un passo dalla storia! Record possibile: l'articolo 17.01 parla chiaro" Il portale ufficiale della UEFA ha fatto il punto della situa ...

Napoli, donna rifiuta la mascherina: fermata per resistenza

Una donna è stata fermata dagli agenti della Polizia a Napoli, nei pressi di via Roma, dopo aver rifiutato di indossare la mascherina. Attimi di follia quest’oggi a Napoli, precisamente nei pressi di ...

COPPE MER 19 OTT La UEFA elogia il Napoli: "A un passo dalla storia! Record possibile: l'articolo 17.01 parla chiaro" Il portale ufficiale della UEFA ha fatto il punto della situa ...Una donna è stata fermata dagli agenti della Polizia a Napoli, nei pressi di via Roma, dopo aver rifiutato di indossare la mascherina. Attimi di follia quest’oggi a Napoli, precisamente nei pressi di ...