Monopoli | ufficiale l’ingaggio di Lombardo

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo acquisto in casache ha ufficializzato l’ingaggio di Mattia, esterno svincolato la scorsa stagione in forza al Siena. Questo il comunicato del club: “La S.S.1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia, fino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo fino al 2022. Nato nel 1995 a Genova,è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, con la quale ha esordito in serie A nel 2014 nel match contro l’Inter. Successivamente ha militato nella Cremonese, Pontedera, Mantova, Reggiana, Lucchese e nell’ultima stagione Siena, collezionando oltre 100 presenze tra i professionisti. Giocatore duttile, schierato sia come terzino destro che sulla linea di centrocampo, Mattia si sottoporrà ...