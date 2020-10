Maleo | il passaggio a livello della morte | Le sbarre alzate | salvo in extremis

paoloangeloRF : Maleo, «sbarre ancora alzate»: nuova segnalazione di problemi al passaggio a livello - Yogaolic : #Lodi Maleo, morta investita al passaggio a livello: segnalata nuova anomalia alle sbarre - zazoomblog : Maleo morta investita al passaggio a livello: segnalata nuova anomalia alle sbarre - #Maleo #morta #investita… -

Ultime Notizie dalla rete : Maleo passaggio

IL GIORNO

Brivido per un 50enne dove rimase uccisa Elisa Conzadori. Ma Rfi nega, come già aveva fatto a Ferragosto: nessun guasto ...Al passaggio a livello dove la 34enne è stata travolta a Ferragosto, il sindaco di Maleo ha raccolto la testimonianza di un cittadino ...Il sindaco Dante Sguazzi: "Verifiche in corso ma scriverlo su Facebook non serve, avvertite le forze dell'ordine" ...