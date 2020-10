Keita Balde: "Sampdoria, non vedevo l'ora!" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) GENOVA - "Ho dovuto aspettare un po' a causa del virus , ma grazie a Dio sto bene e non vedevo l'ora di cominciare ad allenarmi con i ragazzi e mettermi subito in mostra. Grazie allo staff per quel ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) GENOVA - "Ho dovuto aspettare un po' a causa del virus , ma grazie a Dio sto bene e nonl'ora di cominciare ad allenarmi con i ragazzi e mettermi subito in mostra. Grazie allo staff per quel ...

sportli26181512 : Keita Balde: 'Sampdoria, non vedevo l'ora!': Il neo acquisto: 'Il virus ha rallentato tutto, ma ora sono qui. Gran… - MarmoAColazione : L'incomprensibile fissazione degli interisti per Keita Balde - partageleen : RT @Dalla_SerieA: Io sono pronto: Balde si presenta tra Genova e il Senegal - - Dalla_SerieA : Ripresa senza i nazionali al “Mugnaini”, primo allenamento per Balde e Silva - - Dalla_SerieA : Io sono pronto: Balde si presenta tra Genova e il Senegal - -