Juventus, via libera dall'isolamento: torna Bernardeschi? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Attesa terminata in casa Juventus. Dopo il riscontro di due positività all'interno dello staff bianconero, il club era stato costretto ad un isolamento fiduciario all'interno del J Hotel. Il rigido protocollo stabilito per l'emergenza Covid-19 sarebbe tuttavia stato violato da alcuni giocatori, come ad esempio Dybala e Ronaldo. Questi e altri sarebbero infatti "fuggiti" dall'isolamento per rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali. Spetterà ora alla Procura decidere se sanzionare o meno questi elementi, mentre il club di Agnelli sarà in ogni caso esentato da provvedimenti, poiché in linea con il protocollo. Dopo la preoccupazione per la possibile diffusione dei contagi all'interno della compagine, gli uomini di Pirlo avrebbero finalmente sciolto i ranghi: è via ...

Alcuni giocatori della Juventus rischiano una segnalazione all’autorità giudiziaria per aver violato l’isolamento ...

