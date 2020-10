Jorge Lorenzo a Portimao, in sella dopo 9 mesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Jorge Lorenzo in sella alla sua Yamaha in occasione dei test di Sepang scorsi – Photo Credit: Yamaha Official Facebook PageTorna in sella Jorge Lorenzo in occasione dei test di Portimao. Il campione del mondo spagnolo, dopo ben 9 mesi di stop, avrà finalmente l’opportunità di gareggiare contro il suo nuovo rivale: il cronometro. Lorenzo back on track Ai test, organizzati per il campionato MotoGP in occasione dell’ultimo GP portoghese della stagione, avranno modo di partecipare tutti i collaudatori delle principali case costruttrici, mentre ai piloti verrà data la possibilità di testare solo le moto attualmente in produzione. Jorge ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)inalla sua Yamaha in occasione dei test di Sepang scorsi – Photo Credit: Yamaha Official Facebook PageTorna inin occasione dei test di. Il campione del mondo spagnolo,ben 9di stop, avrà finalmente l’opportunità di gareggiare contro il suo nuovo rivale: il cronometro.back on track Ai test, organizzati per il campionato MotoGP in occasione dell’ultimo GP portoghese della stagione, avranno modo di partecipare tutti i collaudatori delle principali case costruttrici, mentre ai piloti verrà data la possibilità di testare solo le moto attualmente in produzione....

infoitsport : Jorge Lorenzo sulla Yamaha nel test a Portimao: idee chiare sul futuro - FormulaPassion : #MotoGP | #Lorenzo: “#Yamaha non mi sta sprecando” - motorboxcom : #MotoGP Oggi molti piloti sono in pista a Portimao. Jorge #Lorenzo sembra essere il più felice nei panni di tester - FormulaPassion : #MotoGP | Jorge #Lorenzo vuole continuare a svolgere un ruolo importante per #Yamaha - AlingPonsel : RT @gponedotcom: Jorge Lorenzo: 'Nei test di Portimao non avrò la Yamaha 2020': 'Non c'è stato tempo. Mi piace fare il tester, è un lavoro… -