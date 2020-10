Intesa Sp: estende a rete Ubi plafond per economia circolare, dotazione sale a 6 mld (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo estende alla rete Ubi il plafond dedicato alla circular economy. La dotazione del plafond previsto per il piano industriale 2018-2021 è stata portata da 5 a 6 miliardi di euro, riservando il miliardo aggiuntivo ai clienti Ubi, che da oggi possono accedere a condizioni vantaggiose a linee di credito dedicate alla realizzazione dei loro progetti nell'ambito dell'economia circolare. Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del gruppo dedicata allo studio dei nuovi modelli di business, all'accelerazione dell'innovazione nelle imprese e al presidio delle attività nell'ambito dell'economia circolare, valuterà i progetti dei clienti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) -SanpaoloallaUbi ildedicato alla circular economy. Ladelprevisto per il piano industriale 2018-2021 è stata portata da 5 a 6 miliardi di euro, riservando il miliardo aggiuntivo ai clienti Ubi, che da oggi possono accedere a condizioni vantaggiose a linee di credito dedicate alla realizzazione dei loro progetti nell'ambito dell'Sanpaolo Innovation Center, la società del gruppo dedicata allo studio dei nuovi modelli di business, all'accelerazione dell'innovazione nelle imprese e al presidio delle attività nell'ambito dell', valuterà i progetti dei clienti ...

