In Francia 18mila casi di Covid in 24 ore, Macron: 'Verso altre restrizioni' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo picco di casi di coronavirus in 24 ore in Francia, 18.746 da martedì, con un tasso di positività al 9,1%. 'L'epidemia continua a crescere', sottolinea Emmanuel Macron. 'Nei luoghi dove il virus ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo picco didi coronavirus in 24 ore in, 18.746 da martedì, con un tasso di positività al 9,1%. 'L'epidemia continua a crescere', sottolinea Emmanuel. 'Nei luoghi dove il virus ...

