Impennata dei casi e la preoccupazione. Conte: la mascherina sempre e comunque. Speranza: corsa per evitare lokdown (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C'è una risalita dei contagi, occorre maggiore rigore. Lo dice chiaro e tondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'illustrare le misure appena varate nel nuovo dpcm anti-Covid. Confermata ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C'è una risalita dei contagi, occorre maggiore rigore. Lo dice chiaro e tondo il presidente del Consiglio Giuseppenell'illustrare le misure appena varate nel nuovo dpcm anti-Covid. Confermata ...

lucfontana : #coronavirus L’impennata dei contagi: mai così tanti in 5 mesi (via @Corriere) - viralvideovlogs : RT @ErMatteo: #Impennata dei #contagi #coronavirus #Italia +3678 #positivi METTETEVI BENE LA #MASCHERINA #SEMPRE #covid19 #sarscov2 #7otto… - ErMatteo : #Impennata dei #contagi #coronavirus #Italia +3678 #positivi METTETEVI BENE LA #MASCHERINA #SEMPRE #covid19… - Stevig64 : #Impennata dei #contagi #coronavirus #Italia +3678 #positivi METTETEVI BENE LA #MASCHERINA #SEMPRE #covid19… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Nuovo sensibile aumento per i contagi da Covid nel nostro Paese: secondo l'ultimo bollettino del ministero della… -