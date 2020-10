Grande Fratello Vip, le urla e poi la proposta di matrimonio a sorpresa. Elisabetta Gregoraci: “Ha detto ‘sì'” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) proposta di matrimonio a sorpresa al Grande Fratello Vip. È successo martedì, mentre gli inquilini della casa più spiata d’Italia erano impegnati in uno shooting per celebrare i 10 anni di Instagram: ad un certo punto, si sono sentite delle urla provenire dall’esterno. Tutti si sono messi subito sul chi va là e si è sentito gridare: “Mi vuoi sposare? Ti amo”. Le telecamere non hanno inquadrato la scena ma poi si è sentita distintamente la risposta entusiasta di Myriam Catania: “Sì, ti amo“. A fare la singolare proposta era infatti Quentin Kammermann, il suo compagno nonché padre di suo figlio Jacques. È stata poi Elisabetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dialVip. È successo martedì, mentre gli inquilini della casa più spiata d’Italia erano impegnati in uno shooting per celebrare i 10 anni di Instagram: ad un certo punto, si sono sentite delleprovenire dall’esterno. Tutti si sono messi subito sul chi va là e si è sentito gridare: “Mi vuoi sposare? Ti amo;. Le telecamere non hanno inquadrato la scena ma poi si è sentita distintamente la risposta entusiasta di Myriam Catania: “Sì, ti amo“. A fare la singolareera infatti Quentin Kammermann, il suo compagno nonché padre di suo figlio Jacques. È stata poi...

