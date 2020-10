Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci racconta: “Così Briatore mi ha chiesto di sposarlo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo la lettera ricevuta da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci torna a parlare dell’uomo che è stato suo marito e dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco. Messi da parte i dissapori, Elisabetta Gregoraci torna a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore e lo fa circondata dalle altre donne protagoniste di questa edizione del … L'articolo Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci racconta: “Così Briatore mi ha chiesto di sposarlo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo la lettera ricevuta da Flaviotorna a parlare dell’uomo che è stato suo marito e dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco. Messi da parte i dissapori,torna a parlare del suo rapporto con Flavioe lo fa circondata dalle altre donne protagoniste di questa edizione del … L'articolo: “Cosìmi hadi sposarlo” proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - ladycapuleti : RT @vincycernic95: Stefania: non credo di aver regalato nulla a questo Grande Fratello VIDEO DI TUTTE LE SCENE ICONICHE MADE BY STEFANIA ??… - yaelrprice : RT @diegozegers: fav se vuoi partecipare al Grande Fratello Gdr organizzato da Akil e me ?? -