Gli yacht più «fighi» sui cui vorremmo partire ora

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 60° Salone Nautico di Genova, unico boat show internazionale del 2020, si è concluso con numeri da capogiro e una risposta che ha sorpreso gli stessi organizzatori e gli espositori: biglietti (acquistabili rigorosamente online), esauriti per tutta la durata della manifestazione, presenza massiccia dei più importanti cantieri italiani ed esteri – tra habitué, esordienti e rientri – tante novità e diverse anteprime mondiali. La gestione sanitaria è stata esemplare e ha riguardato non solo le aree sociali, gli stand e le imbarcazioni, ma, in generale, l’intera visione del Salone, completamente ripensato nell’ottica del distanziamento e del servizio ai clienti. A remare contro si è messo anche un tempo inclemente, ma niente di tutto questo ha scalfito il successo della più importante kermesse nautica del nostro ...