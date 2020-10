Francesco Guccini torna con “Note di Viaggio capitolo 2 non vi succederà niente” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pavana. «Mi hanno costretto a cantare, ma non ho più la voce e neanche più la voglia». È la candida ammissione fatta da Francesco Guccini alla presentazione del suo nuovo progetto discografico “Note di Viaggio capitolo 2 non vi succederà niente” in uscita il 9 ottobre. Dopo Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane, Francesco Gabbani, Samuele Bersani con Luca Carboni, Margherita Vicario e Manuel Agnelli per “Note di Viaggio capitolo 1 venite avanti” dello scorso novembre, arriva questo secondo volume in cui hanno reso omaggio al maestro di Pavana Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma con Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pavana. «Mi hanno costretto a cantare, ma non ho più la voce e neanche più la voglia». È la candida ammissione fatta daalla presentazione del suo nuovo progetto discografico “Note di2 non vi succederà niente” in uscita il 9 ottobre. Dopo Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane,Gabbani, Samuele Bersani con Luca Carboni, Margherita Vicario e Manuel Agnelli per “Note di1 venite avanti” dello scorso novembre, arriva questo secondo volume in cui hanno reso omaggio al maestro di Pavana Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma con Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, ...

